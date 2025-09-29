Tarih gözler önünde yok oluyor: Artuklular dönemindeki Haburman köprüsüne isimlerini kazdılar
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde Artuklular döneminde inşa edilen tarihi Haburman köprüsünün taşlarına kazılan isimler dikkat çekti.
Haburman köprüsü, Çermik ilçesinde Haburman köyü yakınında, Haburman suyu üzerine inşa edilen bir eser olarak biliniyor.
Çermik köprüsü olarak da anılan bu yapı, Arapça kitabesine göre, 1179-1180 yılları arasında Artuklu hükümdarı Necmeddin Alpı’nın kızı Zübeyde Hatun tarafından, kardeşi II. Kutbüddin İlgazi’nin hükümdarlığı döneminde yaptırılmış.
Kesme taştan inşa edilen köprü, Artuklu döneminin mimari özelliklerini yansıtan önemli eserlerden biri olarak dikkat çekiyor. Onlarca asrın izlerini taşıyan yapı, depremlere rağmen ayakta dururken, bölgeye giden bazı vatandaşlar isimlerini yapının taşlarına kazıdı.
Vatandaşlar, tarihi dokunun kendini bilmezler tarafından tahrip edildiğini belirterek yetkililerin konuya çözüm bulmasını istedi.
