Tarih öne çekildi: Kabine toplantısı ne zaman?

''Kademeli normalleşmede yeni kararlar alınacak mı, kısıtlamalar gevşetilecek mi'' sorularının cevabı kabine toplantısının ardından yapılacak açıklamayla belli olacak. Peki kabine toplantısı ne zaman?

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi NATO Liderler Zirvesi nedeniyle öne çekildi.

14 Haziran Pazartesi günü yapılacak zirve öncesinde, kabine toplantısı 10 Haziran Perşembe günü yapılacak.

SALGINDA SON DURUM ELE ALINACAK



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi corona virüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Covid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

VAKA 5,5 AY SONRA 6 BİNİN ALTINDA



Virüs salgınında günlük vaka sayısı son 5 buçuk ayın en düşük seviyesine geriledi.



25 Ocak'tan bu yana vaka sayısı ilk kez 6 binin altında. Dün paylaşılan 24 saatin verilerine göre; 204 bin kişiye yapılan testlerden 5 bin 386'sı pozitif çıktı. Bir günde 96 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 48 bin 164'e, toplam vaka sayısı da 5 milyon 287 bine yükseldi. Ağır hasta sayısı da bin 96'ya geriledi.