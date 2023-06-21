Ünlü tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular, trafik kazası geçirdi.

İsviçre'de geçirdiği trafik kazasının ardından Kumrular'ın iki haftadır bilincinin kapalı olduğu öğrendildi.

Kumrular'ın tedavisi devam ediyor.



Özlem Kumrular, İspanya kaynaklarından Türk ve Osmanlı tarihini araştıran yeni kuşak tarihçilerin başında geliyor. NTV'de de çok sayıda programa konuk olan Prof. Kumrular son dönemde kültür turlarında rehberlik yapıyordu.



"Dünyada Türk imgesi" ve "Türk Korkusu" gibi araştırma kitapları bulunan tarihçi Özlem Kumrular, Türklerin dünyadaki izlerini süren tarihçiler arasında farklı perspektif sunan bir isim.

Profesör Kumrular'ın "İslam Korkusu" ve "Osmanlı Habsburg Düellosu" gibi araştırma kitapları yabancı dillere çevrildi.

Kumrular ayrıca "Kösem Sultan", "Haremde Taht Kuranlar - Nurbanu ve Safiye Sultan" gibi tarihi kurgu romanlar kaleme aldı.. "Sultanın Mutfağı" incelemesiyle Osmanlı saray mutfağına derinlemesine bakış getiren bir esere imza attı.

Prof. Kumrular lisansını Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde, yüksek lisansını aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde, doktorasını ise İspanya’da Salamanca Üniversitesi’nde yaptı.

