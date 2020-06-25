Tarihi ahşap binayı alev alev yakan şüpheli serbest bırakıldı

Antalya’nın Kaleiçi bölgesinde tarihi ahşap binayı yaktığı tespit edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kılıçarslan Mahallesi Hamam Sokak'taki tarihi üç katlı ahşap bina 4 gün önce çıkan yangında alev alev yanmıştı. Metruk haldeki ahşap binada çıkan yangın 2 saatte söndürüldü. Yangının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerine gelen binanın sahipleri yapıda tadilat çalışmalarının devam ettiğini bekçinin olmadığını ama her gün gelip kontrollerini yaptıklarını polise bildirdi.

Ertesi gün polis ekipler görgü tanıkları ve güvenlik kamera görüntülerinden bundan öncede benzer şekilde kundaklama olayı çıkartan kişinin 38 yaşındaki Serdar U, olduğunu tespit etti.



Aynı gün saat 23.00’de şüpheli evinde gözaltına alındı.



Yakınları polise Serdar U’nun psikolojik rahatsızlığının bulunduğunu ve yüzde 60 engelli raporu olduğunu belirtti. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.