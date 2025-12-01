Tarihi ahşap köşkte yangın

İstanbul Üsküdar Büyükçamlıca Caddesi'nde tadilat çalışması yapılan ahşap köşkte, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler hızla büyüyerek bütün köşkü sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın, tarihi köşkte hasara neden oldu.