Tarihi camide hırsızlık girişimi: Çelik kasadaki paraları çalmaya kalkıştı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Camikebir mahallesindeki Danışmendliler döneminde inşa edilen 891 yıllık Ulu Camii’ye (Camikebir) elinde bir çanta ile gelen H.G. yardım için toplanan çelik kasadaki paraları çalmaya kalkıştı.

Kasayı demir çubukla açmaya çalışan H.G., güvenlik görevlisi F.T'nin olayı fark edip gelmesiyle uzaklaşmaya çalıştı. Güvenlik görevlisiyle yaşadığı arbedenin ardından H.G. kaçtı.

YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla H.G., Cumhuriyet meydanında yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.G., adliyeye sevk edildi.