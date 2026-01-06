Tarihi camide tepki çeken görüntülere adli işlem başlatıldı
06.01.2026 15:29
AA
Konya’daki tarihi Aziziye Camisi’nde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan "Manitayı camide bile darlama" isimli videoya adli süreç başlatıldı.
Tarihi camide video çekti, paylaşırken "Manitayı camide bile darlama" notunu düştü.
Tepki çeken video sonrası Konya Valiliği harekete geçti, videodaki kişilere adli süreç başlatıldığını açıkladı.
“UYGUNSUZ KIYAFET, YAKIŞIKSIZ DAVRANIŞLAR…”
X hesabından bir açıklama yayımlayan valilik, şu ifadelerle bilgi verdi:
"Bazı sosyal medya hesaplarında, ilimizde seyahat amaçlı bulunan iki şahsın bir cami içerisinde uygunsuz kıyafet ile yakışıksız davranışlarda bulunduğuna dair görüntüler yer almıştır.
Emniyet birimlerimizce yapılan çalışmalar neticesinde kimlikleri tespit edilen şahıslar hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatılmıştır."
Genç kızın, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Manitayı camide bile darlama" notu düştüğü görüldü.
Söz konusu kişinin, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaşması tepkileri daha da artırdı. Videonun kısa sürede yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı cami içinde sergilenen davranışları eleştirdi.
Genç kızın paylaşıma düştüğü "Manitayı camide darlama işi" notu da sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken, paylaşımın ardından konuyla ilgili yorumlar peş peşe geldi.