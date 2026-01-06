Tarihi camide tepki çeken görüntülere adli işlem başlatıldı

Tarihi camide video çekti, paylaşırken "Manitayı camide bile darlama" notunu düştü.

Tepki çeken video sonrası Konya Valiliği harekete geçti, videodaki kişilere adli süreç başlatıldığını açıkladı.

“UYGUNSUZ KIYAFET, YAKIŞIKSIZ DAVRANIŞLAR…”

X hesabından bir açıklama yayımlayan valilik, şu ifadelerle bilgi verdi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, ilimizde seyahat amaçlı bulunan iki şahsın bir cami içerisinde uygunsuz kıyafet ile yakışıksız davranışlarda bulunduğuna dair görüntüler yer almıştır.

Emniyet birimlerimizce yapılan çalışmalar neticesinde kimlikleri tespit edilen şahıslar hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatılmıştır."