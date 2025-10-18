Tarihi caminin çatısı yandı

Erzurum'da 18. yüzyıldan kalma Aşağı Mumcu Cami'nin çatısında gece yarısı çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve TOMA'nın desteğiyle söndürüldü.

'un Yakutiye ilçesinde tarihi Aşağı Mumcu Cami'nin çatısında henüz bilinmeyen nedenle gece saatlerinde çıktı.

Bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri ile toplumsal olaylara müdahale (TOMA) aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve TOMA'nın desteğiyle alevler söndürüldü.

