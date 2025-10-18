Tarihi caminin çatısı yandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde tarihi Aşağı Mumcu Cami'nin çatısında henüz bilinmeyen nedenle gece saatlerinde yangın çıktı.

Bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri ile toplumsal olaylara müdahale (TOMA) aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve TOMA'nın desteğiyle alevler söndürüldü.

