Tarihi çarşıda 30 milyonluk soygun! "Eşine rastlanılmayacak derecede ustaca planlamışlar"

Dört sanığın 11 yıl 10 aydan 29'ar yıla, üç sanığın ise 6 yıl 7 aydan 17'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Uzun Çarşı'daki bir kuyumcudan 29 Aralık 2024'te 30 milyon lira değerinde altın, döviz ve para çalınmasına ilişkin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Sakarya 'nın Adapazarı ilçesindeki tarihi Uzun Çarşı'da bulunan kuyumcuda yapılan 30 milyon liralık soyguna ilişkin iddianame tamamlandı.

Sanık avukatı tarafından dosyaya sunulan dilekçeye göre E.İ, H.E, G.S. ve E.İ'nin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 9 milyon 20 bin lira ödediği müştekilerin, şikayetlerini geri aldığı aktarılan iddianamede, E.İ, H.E. E.İ, B.Ç.S, G.F, G.S. ve A.D'nin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde ortak hareket ederek hırsızlığı gerçekleştirdiklerinin ortaya konulduğu vurgulandı.

Sanıkların bir araç ilan sitesindeki aynı marka ve model motosikletin plakasının sahtesini oluşturarak çalıntı motosiklete taktığı belirtilen iddianamede, motosikletin D-100 karayolu Aşağı Dereköy mevkisinde akaryakıt istasyonuyla iş yeri arasına bırakıldığı, motosikleti bırakan kapalı kasa aracın sanık G.F. tarafından kiralandığı ve ilgili yerde yaklaşık 3 dakika durduğu ifade edildi.

İddianamede, E.İ ve H.E'nin Arifiye ilçesinde terk ettikleri motosikletin şasi ve motor numarasından yapılan sorgulamaya göre 30 Kasım 2024'te İstanbul'dan çalındığının belirlendiği kaydedildi.

Güvenlik kamerasının ses kaydı yapması nedeniyle sanıkların el işaretiyle iletişim kurduğu değerlendirilen iddianamede, H.E ve E.İ. saat 04.32'de yaklaşık 30 milyon değerinde altın, döviz ve parayı üç sırt çantası ile bez torbaya koyup motosikletle kuyumcunun önünden ayrıldığı bilgisine yer verildi.

İddianamede, H.E'nin asansörlü kasanın kumandasına basarak yukarı çıkmasını sağladığı, buradaki altınları çantaya koyduğu, asansörlü kasanın kumandasının nerede olduğunu ve nasıl çalıştırılabileceğini önceden bildiği, kasanın kilidinin bulunmadığının belirlendiği anlatıldı.

ALARM ÇALMADI, ACELE ETMEDİLER Olay günü motosikletle gelen E.İ. ve H.E'nin saat 04.15'te kuyumcuya girdiği, E.İ'nin cam vitrindeki altınları çantaya koyduğu aktarılan iddianamede, sanıkların rahat tavırlar sergilediği, acele etmediği, tedirgin olmadığı ayrıca iş yeri alarmının çalmadığı bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

MOTOSİKLETİ KAPALI KASA ARAÇLA İSTANBUL'DAN GETİRDİLER

İddianamede, olayı E.İ. ve hakkında yakalama kararı bulunan H.E'nin planladığı, motosikleti İstanbul'dan kapalı kasa araçla getiren B.S.Ç'ye G.F. ve A.D'nin başka bir araçla eşlik ettiği, E.İ. ve H.E'nin hırsızlık eylemini gerçekleştirmelerinin ardından motosikleti atıl vaziyette bıraktıktan sonra G.S. tarafından Anadolu Otoyolu'ndan alınarak İstanbul'a götürüldüğü bilgisi yer aldı.

"EŞİNE ÇOK SIK RASTLANMAYACAK DERECEDE USTACA PLAN YAPTILAR"

Bazı sanıkların ikrar içerikli savunma yaptığı, sanıkların güvenlik kameralarında görüntülerinin bulunduğu belirtilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Hırsızlık eyleminin eşine çok sık rastlanmayacak derecede ustaca planlanan ve gerçekleştirilen, ayrıca neticesinde elde edilen maddi değeri çok yüksek bir olay olduğu anlaşılmıştır.

Şüphelilerin olayın aydınlatılması, zanlıların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmaları önceden hesap edecek derecede tedbirli plan yaptığı ve icra ettikleri anlaşılmıştır."

"GÜZEL PARA GELECEK DİYE KABUL ETTİM"

E.İ, iddianamedeki ifadesinde, güzel para geleceğini düşündüğünden kendisine iletilen teklifi kabul ettiğini, H.E'nin keşif amaçlı kuyumcunun bulunduğu yere gittiğini kaydetti.

H.E'nin kullandığı motosikletle olay bölgesine geldiklerini, levyeyle dış kapıyı açarak içeri girdiklerini belirten E.İ, çantalara miktarını hatırlamadığı bilezik, yüzük, gerdanlık, takı, para ve döviz doldurduğunu, olay yerinden ayrıldıkları motosikleti atarak kasklarını çıkarmadan otoyolun kenarına kadar yürüdüklerini, daha sonra G.S'nin kullandığı araca bindiklerini anlattı.

PARALARIN TAMAMI H.E.'DE

İstanbul Kurtköy mevkisinde çaldıkları paradan 400 bin lirayı alarak araçtan indiğini, H.E'nin kendisine sayım yapılarak hakkına düşeni daha sonra vereceğini söylediğini anlatan E.İ, çalıntı altın ve paraların tamamının H.E'de olduğunu öne sürdü.

H.E'nin olaydan üç gün sonra kendisine verdiği euroyu bozdurduğunu söyleyen İ.E, şunları anlattı:

"Bu soygundan 1 milyon 150 bin lira civarında para elde ettim. H.E'den ses çıkmayınca paramın devamını almak için ulaşmaya çalıştım ancak telefonu kapalıydı.

İşlemiş olduğum suçtan pişmanım. Üzerime atılı suçlamayı samimiyetli ikrar ederek kabul ettim. Ayrıca anlatınca olayın aydınlatılmasına yardımcı olduğumu düşünüyorum."

Öte yandan bazı şüpheliler hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

Sanıkların yargılanmasına gelecek ay başlanacak.