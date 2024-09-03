Tarihi çarşıda gürültü kavgası cinayetle bitti

İzmir ’deki tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda gürültü kavgası cinayetle bitti. Olay, 9 Ağustos günü saat 20.00 sıralarında Konak ilçesindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda meydana geldi. Gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada F.K. hayatını kaybetti, A.K. sağ dizinden, S.A. sağ kolundan yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kavga güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, saldırganın kalabalığa ateş açtığı ve kaçtığı anlar yer aldı.

OLAYA KARIŞANLAR BELİRLENDİ



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin K.A. (20), H.A. (23) ve İ.A. (24) olduğunu tespit etti.



Şüpheliler, 29 Ağustos'ta Urla ilçesinde saklandıkları adreste suç aleti tabancayla yakalandı.



Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. ve H.A. tutuklandı, İ.A. (24) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.