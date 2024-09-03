Tarihi çarşıda gürültü kavgası cinayetle bitti

İzmir’in tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda gürültü nedeniyle çıkan tartışma cinayetle bitti. Olayda 2 kişi de yaralandı. Cinayete ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2’si tutuklandı.

Tarihi çarşıda gürültü kavgası cinayetle bitti

’deki tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda gürültü kavgası cinayetle bitti.

Olay, 9 Ağustos günü saat 20.00 sıralarında Konak ilçesindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda meydana geldi.

Gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada F.K. hayatını kaybetti, A.K. sağ dizinden, S.A. sağ kolundan yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kavga güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, saldırganın kalabalığa ateş açtığı ve kaçtığı anlar yer aldı.

Tarihi çarşıda gürültü kavgası cinayetle bitti - 1

OLAYA KARIŞANLAR BELİRLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin K.A. (20), H.A. (23) ve İ.A. (24) olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, 29 Ağustos'ta Urla ilçesinde saklandıkları adreste suç aleti tabancayla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. ve H.A. tutuklandı, İ.A. (24) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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