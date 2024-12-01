Tarihi eser ararken suçüstü yakalandılar
Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak tarihi eser kazısı yapan 5 şüpheli, jandarmanın yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı.
Aydın'da Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balat Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Dün akşam saatlerinde belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler R.S., R.T., B.A., K.Ç. ve A.Y.’yi kaçak kazı yapıp, tarihi eser ararken yakaladı.
Şüphelilerle birlikte 2 tarihi obje, 1 jeneratör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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