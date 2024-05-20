Tarihi eser arıyorlardı: İzinsiz kazıya 3 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.



Paletli kepçeyle kazı yapılan alanda, dedektör ve kazma gibi malzemeler de ele geçiren ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.