Zonguldak'ın Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet K, yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturmasında, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet K. hakkında gözaltı kararı verildi.
Ahmet K, dün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Yaklaşık 1 yıldır İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Ahmet K'nin, emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.