Tarihi eser kaçakçılarına jandarmadan operasyon

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Çivril ilçesinde iki şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı üzerine bilgi alarak harekete geçti.

Bir süre şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri şüphelilere operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında iki şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda bin 862 adet tarihi obje, 3 adet tarihi eser niteliği taşıyan kılı. Ve mızrak, 150 gram altın tozu, 4 adet av tüfeği, 156 adet çeşitli çaplarda tabanca ve tüfek fişeği ve 11 adet dedektör ele geçirildi. J

andarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

