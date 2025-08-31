Tarihi eser niteliğinde: Gaziantep'te ele geçirildi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tarihi eser niteliğinde iki mozaik ele geçirildi. Operasyonda, üç şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda tarihi eser satmaya çalışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Nurdağı ilçesinde düzenlenen operasyonda E.Ç'ye ait araçta yapılan aramada 62-74 santimetre ve 87-92 santimetre boyutlarında iki mozaik ele geçirildi.
KORUMA ALTINA ALINDI
Tarihi eser niteliğindeki mozaikler, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.
ÜÇ KİŞİ GÖZALTINDA
Operasyonda gözaltına alınan E.Ç, M.B. ve M.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
