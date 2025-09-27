Tarihi geçmiş bebek maması satan 2 market mühürlendi

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki gıda işletmelerinde yaptığı denetimlerde tarihi geçmiş ürün satışı yapan iki zincir market şubesine işlem uyguladı.

Mahmutlar Mahallesi Barış Caddesi’ndeki bir markette son kullanma tarihi geçmiş yumurtalar, Kargıcak Mahallesi Köyiçi Caddesi’ndeki bir başka şubede ise tarihi geçmiş bebek maması tespit edildi.

Zabıta ekipleri tarafından mühürlenen şubeler, 3 gün süreyle ticari faaliyetten men edildi. İşletmelere ayrıca idari para cezası da uygulandı.

"DENETİMLER SÜRECEK"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Halk sağlığı konusunda taviz vermeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Denetimlerimizde tarihi geçmiş ürün satan iki market için idari işlem uygulandı. İşletme sahiplerini daha hassas olmaya davet ediyorum. Halkımızın sağlığı ve güvenliği için denetimlerimize devam edeceğiz" dedi.