Tarihi geçmiş gofret 15 öğrenciyi hastanelik etti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde okulda dağıtılan tarihi geçmiş gofretten yiyen 15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Tarihi geçmiş gofret 15 öğrenciyi hastanelik etti

Kadirli Esnaf Kefalet Kooperatifi Ortaokulu'nda bir kişi tarafından dağıtılan gofretten yiyen 15 öğrenci rahatsızlandı.

Öğrencilerin yediği gofretin tarihinin geçtiği anlaşılınca okula çağrılan ambulanslarla öğrenciler Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk incelemede öğrencilerin gıda zehirlenmesi olduğu şüphesiyle tedaviye başlandı.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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