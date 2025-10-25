Tarihi hamamda acı olay: Yaşlı adam yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, tarihi Çukur Hamamı'nda fenalaşan 77 yaşındaki Ahmet Kasapkaraoğlan hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şekerdere Bulvarı üzerindeki tarihi Çukur Hamamı'na giden Ahmet Kasapkaraoğlan (77), henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı.

çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kasapkaraoğlan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

