Tarihi hamamda acı olay: Yaşlı adam yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şekerdere Bulvarı üzerindeki tarihi Çukur Hamamı'na giden Ahmet Kasapkaraoğlan (77), henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı.



Hamam çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi.



Sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Kasapkaraoğlan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.