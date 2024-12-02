Tarihi Karahisar Kalesi sis nedeniyle gözlerden kayboldu

Kentte olumsuz hava koşulları devam ediyor. Kent merkezi ve karayollarından görüş mesafesi 30 metrenin altına düşerken Tarihi Karahisar Kalesi de sisten nasibini aldı.

Kentin simgelerinden birisi olan ve ihtişamıyla kentin tam ortasında bulunan Karahisar Kalesi, sis bulutunun arasında kalarak adet görünmez oldu. Ortaya çıkan manzara ise özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü.