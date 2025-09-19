Tarihi Keyvanlar Konağı'nda kundaklama şüphesi: İki tutuklama
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, tarihi Keyvanlar Konağı'nda çıkan yangına ilişkin iki kişi tutuklandı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesi'nde bulunan Keyvanlar Konağı dün çıkan yangınla ilgili kundaklama şüphesi üzerine polis ekipleri, çalışma yürüttü.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, yangını çıkardıkları belirlenen Y.Ç. ve O.B.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
- Etiketler :
- Bolu Mudurnu
- Yangın
- Tutuklama