Tarihi konak kül oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı İzzetpaşa Mahallesi'nde 3 katlı tarihi ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden bir kişinin sesleri duyarak uyanması sonrası yangını fark eden 5'i çocuk 7 kişi son anda kendilerini dışarı attı.

Alevler kısa sürede tüm yapıyı sararken olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 150 yıllık tarihi konak tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.