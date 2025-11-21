Tarihi konak kül oldu
21.11.2025 07:14
İHA, DHA
Safranbolu'da 150 yıllık tarihi konak, sabaha karşı çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Konakta yaşayan 7 kişi son anda kurtuldu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı İzzetpaşa Mahallesi'nde 3 katlı tarihi ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Evden bir kişinin sesleri duyarak uyanması sonrası yangını fark eden 5'i çocuk 7 kişi son anda kendilerini dışarı attı.
Alevler kısa sürede tüm yapıyı sararken olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 150 yıllık tarihi konak tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.