Tarihi konakta çıkan yangın iki eve sıçradı

Kastamonu Akmescit Mahallesi'nde bulunan 3 katlı tarihi bir konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki evlerin çatısına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında konak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı iki evin çatısında da hasar oluştu.