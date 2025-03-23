Tarihi köprü 15. yüzyıldan beri ayakta

Kahramanmaraş’ta Onikişubat ilçesi Süleymanlı mahallesindeki 15. yüzyıl Osmanlı dönemi eseri tarihi taş köprü zamana direniyor.



Depremde dahi en ufak bir zarar görmeyen köprü, adeta tarihe ışık tutuyor. 20 metre uzunluğunda, 3.80 metre eninde tek kemerli tarihi köprü, Süleymanlı Mahallesi'nin simgesi durumunda.



Köy, içerisinde barındırdığı tarihi köprü, hamam, kale ve soğuk pınar çeşmesiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. İlçeye bağlı Süleymanlı mahallesinde Acere mevkisinde Süleymanlı kalesi, Kanlı Köprü, Kantarma Köprüsü, Tekke Köprüsü, Soğukpınar Çeşmesi ve hamam yer alıyor.



Bölgenin turizme kazandırılması halinde bölgenin canlanması ve tarihi eserlerin de daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak.