Tarihi köprüyü böyle satmışlar

"Sahibi benim" dediği köprüyü 60 bin Lira'ya sattı. Satın alan kişiler ise iş makineleriyle,, tarihi köprüyü bir haftada yerle bir edip, tonlarca demir ve hurda çıkardı.



Ankara-Beypazarı karayolu üzerindeki 44 yıldır kullanılmayan Gömleksiz Köprüsü, Ocak ayında çalınmıştı. Dava dosyasına giren bilgiler, köprünün nasıl çalındığını ortaya çıkardı.



Buna göre, Jandarma ekipleri devriye gezerken köprünün olmadığını fark etti. Jandarma, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yazı yazarak, “Köprüyü siz mi kaldırdınız” diye sordu. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden "Hayır" cevabı gelince soruşturma başlatıldı.



Köprüyü 60 bin liraya satan ve 2 buçuk ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanan Z.K. ifadesinde, "CİMER’e yaptığım müracaat ile köprünün yıkımının bana verileceğini düşünerek yıkıma başladık" dedi.



Köprüyü satın alan Y.Ç. ise “Hurdacılık yapıyorum, köprüden çıkacak demirleri satın aldım. Z.K. köprüyü Karayolları’nın kendisine verdiğini söyledi" dedi.