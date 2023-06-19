Tarihi Malabadi Köprüsü'ndeki intiharın ardından istismar çıktı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde intihar girişiminde bulunan 17 yaşındaki Ş.İ isimli kız, ifadesinde liseden arkadaşı Faysal A.’nın bir yıl boyunca cinsel istismar, tehdit ve şantajına maruz kaldığını iddia etti. İddiaları reddeden Faysal A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tarihi Malabadi Köprüsü'ndeki intiharın ardından istismar çıktı

’ın Silvan ilçesinde yaşayan lise 4’üncü sınıf öğrencisi Ş. İ. (17), geçen cumartesi günü Malabadi Mahallesi’nde bulunan tarihi Malabadi Köprüsü’nden atlayarak girişiminde bulundu.

Ş.İ., çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Ş.İ., tedavisinin ardından verdiği ifadesinde yaklaşık 1 yıldır liseden arkadaşı Faysal A.’nın (19) , tehdit ve şantajlarına maruz kaldığını iddia etti.

Genç kızın ifadesi üzerine başlatılan soruşturmada Faysal A. gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Faysal A., jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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