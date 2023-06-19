Tarihi Malabadi Köprüsü'ndeki intiharın ardından istismar çıktı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaşayan lise 4’üncü sınıf öğrencisi Ş. İ. (17), geçen cumartesi günü Malabadi Mahallesi’nde bulunan tarihi Malabadi Köprüsü’nden atlayarak intihar girişiminde bulundu.



Ş.İ., çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Ş.İ., tedavisinin ardından verdiği ifadesinde yaklaşık 1 yıldır liseden arkadaşı Faysal A.’nın (19) cinsel istismar, tehdit ve şantajlarına maruz kaldığını iddia etti.



Genç kızın ifadesi üzerine başlatılan soruşturmada Faysal A. gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Faysal A., jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.