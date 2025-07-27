Tarihi Meryem Ana Kilisesi, restorasyon sürecinin ardından ibadete açıldı

Bozcaada’nın simge yapılarından biri olan ve 1869’dan bu yana adada Rum Ortodoks cemaatinin ibadet yeri olan Meryem Ana Kilisesi’nde (Kimisis Teodoku Kilisesi), 2 yıl önce başlayan restorasyon süreci tamamlandı.

Dün ise çalışmaların tamamlandığı Meryem Ana Kilisesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Yunanistan Panhelenik Sosyalist Hareketi (PASOK) Genel Başkanı ve Yunanistan Milletvekili Nikos Androulakis, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis, Nea Smyrni Belediye Başkanı Georgios Koutelakis, Tenedos Derneği Başkanı Panos Okumisis ve Nea Tenedos Derneği Başkanı Dimitriou Michalis katıldı.