Tarihi NATO Zirvesi'nde ikinci gün. Liderler zirve için Beştepe'de

TRUMP: NATO'DAN MEMNUN DEĞİLİM

Trump ve Rutte ortak basın toplantısı düzenledi. Dün gece İran'a yönelik saldırıya ilişkin konuşan Trump, "İran'daki çok tehlikeli kişilere bir saldırı gerçekleştirdik. Bunlar hasta insanlar ve cenaze işleriyle uğraşıyorlar ama bunun yerine gemilere roket atmayı seçtiler ve biz de dün akşam onları çok sert vurduk." dedi. 20 kat fazla sert vurduklarını dile getiren Trump, "Ne zaman siz saldırırsanız biz vuracağız dedik. Kirli oynuyorlar, onları sevmiyorum onlar kötü insanlar. İran'ın nükleersizleştirilmesini sağlayacağız. Binlerce askerimizi öldürdüler geçmişti." ifadelerini kullandı. 47 yıldır sorun çıkardıklarından bahseden Trump, "Onlarla çok vakit harcadık. Ne yaptıklarını bildiklerini düşünmüyorum. Beceriksiz olduklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. "NATO'dan memnun değilim." diye de konuşan Trump, "Çünkü dünyanın bir numaralı terör ülkesi İran konusunda bize yardım etmediler. Mark'la da bu konuyu konuşmadım bana yardım edecekler mi bilmiyorum. Yardıma da ihtiyacım yok. İspanya cidden vakit kaybı, onlarla vakit harcamak istemiyoruz. İspanya NATO'da berbat bir ortak." açıklamasında bulundu. İspanya ile ticaret yapmak istemediğini de sözlerine ekleyen Trump, "Umutsuz vaka." dedi. İspanya'nın düşmanca davrandıklarından söz eden ABD Başkanı, "Sonrasında arayıp ne olur sizinle ticaret yapmak istiyoruz dediklerinde ne kadar düşmanca davranacaklarını göreceğiz. Çok daha az iş yapacaklar ve bunun haricinde kısa süre sonra büyük bir toplantı yapacağız. Grönland bizim için büyük bir sorun." diye konuştu. Trump, "Burada olduğum için mutluyum. NATO'dan memnuniyetsiz olmama karşın milyarlarca dolar fazladan ödüyoruz ve biz onları koruyoruz ama onlar bizim yanımızda olmuyor bu hiç adil değil." dedi. Grönland'ın ABD için çok önemli olduğuna vurgu yapan Trump, "Danimarka için böyle değil. Danimarka Naziler tarafından bir günde ele geçirildiğinde bir günde sürüldüler ve sonrasında bizden icabına bakmamı istediler. Biz sonrasında da aptal gibi geri verdik. Bunu yapmamalıydık. Burası savunma için çok önemli." ifadelerini kullandı. "İRAN İLE ATEŞKES BENCE BİTTİ" Gazetecinin İran ile ateşkes sorusuna da yanıt veren Trump, "İran ile ateşkes bence bitti. İran ile anlaşmak vakit kaybı." dedi. Mutabakat zaptının kendisi için bittiğini dile getiren Donald Trump, "Müzakerecilerimiz isterlerse İran ile görüşebilirler ama vakitlerini boşa harcıyor olacaklar." açıklamasında bulanarak şöyle devam etti: "Onlarla anlaşma yapmak istemiyorum, hasta insanlar. İranlılar kötü insanlar onlarla vakit kaybetmek istemiyorum.. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum. Ben olmasam Türkiye de savaşa girebilirdi. Netanyahu'yu seviyorum."