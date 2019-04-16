Edirne'de tarihi Rüstempaşa Kervansarayı'nda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, kervansarayın otel kısmında, işçilerin kaldığı odada yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangının kısa sürede söndürülmesi nedeniyle tarihi kervansarayın zarar görmesi engellendi.
Otel olarak yeniden hizmet vermesi amacıyla işletmeci tarafından yenileme çalışmalarının yapıldığı otel kısmındaki yangının elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıktığı iddia edildi.
Yangında bir yatağın yandığı öğrenildi.
Rüstempaşa Kervansaray'ı Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı Rüstem Paşa tarafından 1554 yılında Mimar Sinan'a yaptırılmıştı.