Tarihi surlarda bulunan cesetle ilgili 1 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 Ekim'de tarihi Topkapı surlarının bitişiğindeki boş alanda erkek cesedi bulunmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin sur çevresinde evsiz olarak kalan İ.Ç'ye ait olduğunu belirledi.



Sur çevresinde çalışma yapan polis ekipleri, bazı kişilerin ifadesine başvurdu.



İfadeler doğrultusunda, İ.Ç'nin aynı bölgede evsiz olarak kalan ve köpek hırsızlığı konusunda husumetli olduğu E.Y. tarafından aralarında çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi.



Şüpheli E.Y. polis ekiplerince Bayrampaşa'da gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.