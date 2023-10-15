Tarihi surlarda ceset bulundu

Surların arkasında alanda hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kişinin öldüğünü tespit etti.



Polis, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kim olduğunu tespit etmek için çevrede araştırma başlattı.



Sur çevresinde kalan bazı evsizleri olay yerine getiren polis ekipleri, ölen kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu.



Bilgi alınanlar arasından ikisi kadın toplam 3 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



Olay yeri incelemesinin ardından cenaze itfaiye ekiplerince yangın sepetiyle surlardan indirildi.



Cenaze, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

