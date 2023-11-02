Tarihi surlarda ceset bulundu: 1 kişi gözaltında

Görgü tanıklarıyla yapılan görüşmede İhsan Çakmak ile aynı bölgede evsiz olarak yaşayan Enes Y. (26) arasında bir süredir köpek hırsızlığı nedeniyle husumet olduğu belirlendi.



Olaydan sonra ortadan kaybolduğu tespit edilen Enes Y. gözaltına alındı.



Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Enes Y.’nin 30 kez polise geliş kaydı olduğu belirlendi.



Olayla ilgili bir kişinin daha kimliğinin tespit edildiği ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü de öğrenildi.



Şüpheli Enes Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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