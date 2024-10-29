Tarihi surlarda feci olay: 12 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi
Diyarbakır’daki tarihi surlardan 12 yaşındaki bir kız çocuğu düştü. Ağır yaralanan Zeynep Nursima Tümen isimli çocuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.
Diyarbakır’daki tarihi surlarda feci bir olay yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, dün Van’dan ailesiyle Diyarbakır’a gelen ve surlara çıkan 12 yaşındaki Zeynep Nursima Tümen, düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Tümen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Ölüm
- Diyarbakır
- Diyarbakır Sur