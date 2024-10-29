Tarihi surlarda feci olay: 12 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi

Diyarbakır’daki tarihi surlarda feci bir olay yaşandı.



Edinilen bilgilere göre, dün Van’dan ailesiyle Diyarbakır’a gelen ve surlara çıkan 12 yaşındaki Zeynep Nursima Tümen, düşerek ağır yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.