Tarihi tabya yakınında yangın

Edirne'de tarihi Kavgaz Tabya'nın bulunduğu alanda yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Tarihi tabya yakınında yangın

'deki Kavgaz Tabya'nın bulunduğu bölgede otluk alanda çıkan söndürüldü.

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Balkan Savaşları'nda kent savunmasında kullanılan tabyanın üst kısmındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında bölgedeki otluk alan ve çevredeki ağaçlar zarar gördü.

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