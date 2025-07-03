Tarihi tabya yakınında yangın
Edirne'de tarihi Kavgaz Tabya'nın bulunduğu alanda yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Edirne'deki Kavgaz Tabya'nın bulunduğu bölgede otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Balkan Savaşları'nda kent savunmasında kullanılan tabyanın üst kısmındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında bölgedeki otluk alan ve çevredeki ağaçlar zarar gördü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Edirne
- Yangın