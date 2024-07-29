Tarihi Tunç Çağı'na dayanıyor! Devasa kayalıkları görenleri büyülüyor

Tarihi Tunç Çağı'na dayanan Erzincan’ın Kalecik Kalesi’nin devasa kayalıkları görenleri büyülüyor.

Tarihi Tunç Çağı'na dayanıyor! Devasa kayalıkları görenleri büyülüyor

’ın 34 kilometre güney doğusunda bulunan, Kalecik köyünde kayalıkların zirvesinde yer alan tarihi "Kalecik Kalesi" gizli girişleri, mağaracıkları ve taştan merdivenleri ile merak uyandırıyor.

Tarihin izlerini taşıyan kale, sarp kayalıkların üzerindeki konumuyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Kale özellikle Game of Thrones dizisinin bazı sahnelerindeki kalelere benzetildiğinden sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor.

Yaz tatilini Erzincan’da değerlendiren ve kaleyi ziyaret eden Salih Yıldırım, kalenin ihtişamından etkilendiğini belirtti. Yıldırım, “Bu kale Erzincan’ın saklı kalmış yapılarından biri. Kaleye ulaşımın zor olması gizli kalmasında etkili olmuş olabilir. Sosyal medyada bu kaleyi görmüştüm. Ulaşım her ne kadar bizi zorlasa da buraya gelip bu devasa kaleyi gördüğüm için kendimi şanslı hissediyorum.” dedi.

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