Tarihi uyuşturucu operasyonu: Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Ağrı Gürbülak Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı, Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.
Operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 5 milyar 609 bin TL olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma, Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.
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