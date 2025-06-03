Tarihi uyuşturucu operasyonu: Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.



Operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 5 milyar 609 bin TL olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma, Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.