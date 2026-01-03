Tarihi yalı rekor fiyata satılıyor. İki asırlık Burhanettin Sezerar Yalısı yeniden satışa çıktı

Boğaz'ın gözdelerinden biri olan iki asırlık tarihi yalı rekor bir fiyatla yeniden satışa çıkarıldı.

İstanbul Boğazı'nın en prestijli yapılarından biri olan Burhanettin Sezerar yalısı 1 milyar 825 milyon liraya satışa çıkarıldı. Ayrıca yalının ikinci dereceden tarihi eser olma özelliği de bulunuyor.