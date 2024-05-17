Tarihini değiştirip yeniden piyayasa süreceklerdi: 1,5 ton bozuk ketçap ve mayonez ele geçirildi

Samsun 'un İlkadım ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.S.’ye ait 2 depoya baskın düzenledi.

1,5 TON KETÇAP VE MAYONEZ ELE GEÇİRİLDİ



Yapılan aramalarda, son kullanma tarihi geçmiş ve değiştirilmiş, piyasaya sürülmek üzere hazır halde bulunan 1,5 ton ketçap ve mayonez ele geçirildi.



Ekipler, H.S.’nin yakalanması için çalışma başlattı.