Tarihten eser yok!

Eskişehir Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivrihisar ilçesinde oturan D.K. ve A.E.'de tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan 2 kişi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüphelilerden, Roma dönemine ait olduğu iddia edilen 3 heykel kafası ve 2 kadın heykeli ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen D.K. ve A.E., ifadeleri için İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.



ROMA DÖNEMİNDE "VENÜS"



Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası olarak bilinen "Afrodit" Roma döneminde "Venüs" adıyla alıyordu.



Roma dönemine ait olduğu iddia edilen heykellerde Yunan mitolojisindeki bir adın hem de İngilizce olarak yazılması heykelin sahte olduğunu açıkça gösterirken amacın dolandırıclık olduğu düşünülüyor.