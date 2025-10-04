Tarım aracı ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında pat pat olarak bilinen tarım aracıyla motosiklet çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, Kdz. Ereğli Kaymaklar Köyü Hacıllı Mahallesi ile Alaplı Demirciler Köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 67 AFT 281 plakalı motosikletin sürücüsü B.U., seyir halindeyken E.Y. yönetimindeki pat pat ile kafa kafaya çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü B.U. ve arkasında yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Ereğli’deki hastanelere sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

