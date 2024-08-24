Tarım işçileri ile mahalleli arasında sopa, bıçak ve yumruklu kavga

Nevşehir'de tarım işçileri ile mahalleli arasında çıkan sopa, bıçak ve yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı.

Tarım işçileri ile mahalleli arasında sopa, bıçak ve yumruklu kavga

Olay, saat 22.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Aksalur Mahallesinde meydana geldi. Mahalleli ile tarım işçileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçak, sopa ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada, E.B., M.S.D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi  taş, sopa ve darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

​Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralılardan ikisinin taburcu edildiği öğrenildi.

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