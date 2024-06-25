Tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

'ın Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi'nde öğle saatlerinde Akpınar Mezarlığı önünde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile tarım işçilerini taşıyan H.Ç. idaresindeki kamyonet çarpıştı.

Kazada her 2 araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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