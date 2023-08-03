Tarım işçilerini taşıyan kamyonet tarlaya savruldu: 3 ölü, 11 yaralı

Bursa'da Suriye uyruklu Hüsen Feris (32) idaresindeki kamyonet, Bursa-Çanakkale kara yolunun Karacabey ilçesi kırsal Fevzipaşa Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.



Olay yerine gelen ekipler, açık kasa kamyonette bulunan kişilerden Mukaddes Can (42) ve Suriye uyruklu Emine el Mohammed'in (57) öldüğünü belirledi.



Yaralanan sürücü Feris ile Nuriye Sayılır (51), Nihat Yusuf Hüseyin (28), Abdullah el Muhammed (43), Ayşe el Ramadan (38), Usame el Muhammed (12), Sana Feris (19), Hulva Hüseyin (20), Kamile Kaya (49), Muhammed Cezim Muhammed ve Şuhela Kazı Muhammed, Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hayati tehlikesi bulunan Abid Muhammed ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi.



Araçtaki tarım işçilerinin, kırsal Tophisar Mahallesi'ne gitmek üzere Karacabey ilçe merkezinden yola çıktıkları öğrenildi.

