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Manisa'da tarım işçilerini taşıyan Sedat Yıldırım'ın (51) kullandığı midibüs, Soma-Savaştepe Karayolu Yağcıllı Mahallesi yol ayrımından kontrolsüz çıkan M.E. idaresindeki kamyona çarpmamak için manevra yapınca devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Yapılan kontrollerde midibüste bulunan Gülfezar Zengin'in (67) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince Soma ve Savaştepe devlet hastanelerine kaldırıldı.



Bu arada bazı yaralıların yakınları da hastane önünde toplandı. Hayati tehlikesi bulunan midibüs sürücüsü Sedat Yıldırım, Soma Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.



Yıldırım, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden uzaklaşan kamyon sürücüsü ise Soma ilçesinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, Yağcıllı Mahallesi'ne bağlanan tali yoldan çıkan kamyonu gören midibüs sürücüsünün, çarpışmamak için ani fren yaptığı ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen midibüsün takla attığı anlar yer alıyor.