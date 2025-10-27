Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı

Uşak'ın Eşme ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada yaralanan 23 kişi hastaneye sevk edildi.

Uşak'ta meydana geldi. 

Osman K.'nın kullandığı tarım işçilerini taşıyan midibüs, Yeşilkavak köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

23 YARALI

Kazada yaralanan 23 işçi, ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

