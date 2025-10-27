Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı

Uşak'ta trafik kazası meydana geldi.

Osman K.'nın kullandığı tarım işçilerini taşıyan midibüs, Yeşilkavak köyü yakınlarında devrildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

23 YARALI



Kazada yaralanan 23 işçi, ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Sürücü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.