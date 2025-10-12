Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde mandalina hasadına giden tarım işçilerini taşıyan Suriye uyruklu Celal Y. yönetimindeki servis midibüsü, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araçta bulunan 1'i çocuk, 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların da yardımıyla özel araçlar ve ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



Kaza sırasında araçta olan bir işçi, sürücünün uyarılara rağmen hızlı gitmesi sonucu kazanın meydana geldiğini öne sürdü.