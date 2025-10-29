Tarım işçilerini taşıyan midibüs otomobille çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

Demirözü Mahallesi Hortu mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

Mustafa Cin'in kullandığı otomobil ile elma toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Avni Altınyazar'ın kullandığı midibüs çarpıştı.

Kazayı görenler yardıma koşarken, durum 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirildi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobilde bulunan bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan üçü ağır 14 kişi ise ambulanslarla Gülnar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan ikisinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kaza yerinde jandarma ekipleri inceleme yaparken, hayatını kaybedenlerin isimleri de belli oldu.

Kazada ölenlerin Hasan Cin (42), Mustafa Cin (53) ve Mehmet Perçemli (54) olduğu belirtildi. Hastanede tedavisi süren yaralılardan birinin de durumunun kritik olduğu, diğerlerinin ise iyi olduğu öğrenildi.