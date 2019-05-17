Aksaray'da, Nail Kara (43) idaresindeki minibüs, Aksaray-Konya Karayolu'nun 22. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Kara ile minibüsteki 12 kişi yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza yapan ailenin, Şanlıurfa'dan Aksaray'a mevsimlik tarım işlerinde çalışmak üzere geldiği öğrenildi.
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Aksaray'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 13 kişi yaralandı.
Aksaray'da, Nail Kara (43) idaresindeki minibüs, Aksaray-Konya Karayolu'nun 22. kilometresinde şarampole devrildi.