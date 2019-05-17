Aksaray'da, Nail Kara (43) idaresindeki minibüs, Aksaray-Konya Karayolu'nun 22. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Kara ile minibüsteki 12 kişi yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan ailenin, Şanlıurfa'dan Aksaray'a mevsimlik tarım işlerinde çalışmak üzere geldiği öğrenildi.