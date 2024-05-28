Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı

Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesinde sera işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.



Mehmet Aşık idaresindeki 03 AES 077 plakalı sera işçilerini taşıyan minibüs, Yeşilhisar Karayokuş Mevkisi'nde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüsteki yaralanan 14 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.