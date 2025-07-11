Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

Yunak-Turgut kara yolunda Yaşar T.'nin kullandığı tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.



Kazada sürücü Yaşar T. ve işçiler Şerife Ç., Zeynep D., Ayşe K., Hatice Ü., Azize K., Ayşe D., Keziban K., Havva A., Hacer K., İmran A., Hacer K., Keziban D., Nilah Ç. ve Efe T. yaralandı.



İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yunak ve Akşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

