Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı

Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.



Kaza, saat 06.30 sıralarında Ilgın ilçesi Büyükoba Mahallesi Gölcük Yaylası yakınlarında meydana geldi.

Ilgın'dan Yunak'a tarım işçilerini taşıyan İsmail Bozoklu'nun (60) kullandığı minibüs, mıcırlı yolda kontrolden çıkıp 15 metre şarampole uçtu.

İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada tarım işçilerinden, sürücünün yeğeni Süleyman Bozoklu(20) ve Dudu Gündüz(45) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Aralarında sürücü ve kadınların da bulunduğu 17 kişi yaralandı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI



Yaralılar, ambulanslarla Ilgın ve Kadınhanı devlet hastanelerine kaldırıldı. Sürücü ise tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.